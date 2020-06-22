Зеленский пригрозил Ирану международным судом по сбитому Boeing

"Я надеюсь, что со временем мы сможем положиться на ориентированную на результат политику со стороны иранского правительства. Ведь они не только не возвращают нам "черные ящики". Речь идет о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны заплатить адекватную компенсацию…", - сказал Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail.