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Зеленский пригрозил Ирану международным судом по сбитому Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:35
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
международные авиалинии украины
владимир зеленский
швеция
сша
украина
в мире
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353
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, владимир зеленский, швеция, сша, украина, в мире

Зеленский пригрозил Ирану международным судом по сбитому Boeing

11:35 22.06.2020
1200
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.

"Я надеюсь, что со временем мы сможем положиться на ориентированную на результат политику со стороны иранского правительства. Ведь они не только не возвращают нам "черные ящики". Речь идет о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны заплатить адекватную компенсацию…", - сказал Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail.

По словам Зеленского, иранская сторона объясняет задержку с возвращением "черных ящиков" ситуацией с коронавирусом.
"Но это проблема не может ждать бесконечно… Они должны сделать то, что обещали. Иначе у нас не будет другого выхода – и они знают нашу позицию – кроме обращения в международный суд", - заявил Зеленский.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияСШАУкраинаВ мире
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