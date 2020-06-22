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"Ведомости" раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:38
экономика
россия
it-компании
михаил мишустин
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
экономика, россия, it-компании, михаил мишустин, владимир путин

"Ведомости" раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

11:39 22.06.2020 (обновлено: 13:38 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Также предлагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам возможность получать специальные субсидии.
Все изменения, как отмечается, будут бессрочными, а претендовать на них могут все отечественные IT-компании, у которых не менее 90 процентов дохода приходится на продажу софта, а также услуг по его разработке, поддержке и внедрению. Компенсация для бюджета, по словам источника, уже найдена. Подобные меры должны стимулировать экспорт отечественного софта и поддержать разработчиков на внутреннем рынке: низкие ставки по страховым взносам снизят издержки фирм и увеличат конкурентоспособность, а уменьшение налога на прибыль поможет вернуть основанные россиянами компании из других юрисдикций обратно в страну.
Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию конкретного регулирования и комплексному налоговому манеру для стимулирования IT-отрасли.
Сетевое оборудование
11 июня, 00:00
СМИ сообщили о возможном обнулении НДС для отечественных IT-компаний
60400116
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ЭкономикаРоссияIT-компанииМихаил МишустинВладимир Путин
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