"Ведомости" раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Все изменения, как отмечается, будут бессрочными, а претендовать на них могут все отечественные IT-компании, у которых не менее 90 процентов дохода приходится на продажу софта, а также услуг по его разработке, поддержке и внедрению. Компенсация для бюджета, по словам источника, уже найдена. Подобные меры должны стимулировать экспорт отечественного софта и поддержать разработчиков на внутреннем рынке: низкие ставки по страховым взносам снизят издержки фирм и увеличат конкурентоспособность, а уменьшение налога на прибыль поможет вернуть основанные россиянами компании из других юрисдикций обратно в страну.