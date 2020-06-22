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В Кремле заявили о постоянной сменяемости власти в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть в России меняется, происходит постоянная ротация, не замечать этого было бы неверно. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:30
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле заявили о постоянной сменяемости власти в России

11:35 22.06.2020 (обновлено: 13:30 22.06.2020)
29248
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть в России меняется, происходит постоянная ротация, не замечать этого было бы неверно.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе "года через два" вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, "а нужно не поисками заниматься".
"Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин
20 июня, 16:53
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
öбнулись полностью
22 июня, 11:54
Daniel McDaniel
6531207
"Да, был культ личности - но была и личность" Шолохов сейчас бы такое вряд ли сказал.
22 июня, 12:28
Garik N
6500108
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