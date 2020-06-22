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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573288628.html
Путин доволен выстроенной в России политической системой
Владимир Путин доволен российской политической системой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:16
голосование по поправкам в конституцию
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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Политическая система может меняться и подвергаться трансформации, Но только в пределах фундамента, на коем она зиждется. Этот фундамент и будет подведен скорее всего 1 июля. Поэтому и слышно столько визга и поросячьего хрюканья от всяческих Госдепов вместе со «свободами», «эхами» и «дождями». Не нравится… - гайку сунули, - не едят, разбираются!
1341
Ух сколько понабежало правдаискателей с либертарианских помоек. И у всех абсолютно достоверные сведения из первых рук . :) Вы все хоть из каких стран? Я вот тоже доволен, что Путин доволен! И не скрываю этого.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573232913_0:35:3122:1791_1400x0_80_0_0_883a139df765160ac881d8c2d8b27dfa.jpg
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин доволен выстроенной в России политической системой

11:31 22.06.2020 (обновлено: 12:16 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин доволен российской политической системой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне президент, комментируя поправки в Конституцию, которая может предоставить ему право баллотироваться на новый срок, сказал, что в противном случае через два года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников.

"Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме потенциальной несменяемости президента, пресс-секретарь российского лидера отметил, что основная мотивация совсем не связана с этим.
"Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине", — отметил он.
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Поправки в Основной закон

Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее оно было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли.
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Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе через любую учетную запись (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после того, как будет введен код, который придет в SMS на номер, указанный в личном кабинете.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Политическая система может меняться и подвергаться трансформации, Но только в пределах фундамента, на коем она зиждется. Этот фундамент и будет подведен скорее всего 1 июля. Поэтому и слышно столько визга и поросячьего хрюканья от всяческих Госдепов вместе со «свободами», «эхами» и «дождями». Не нравится… - гайку сунули, - не едят, разбираются!
22 июня, 12:46
kostyakov54
1304110134
Ух сколько понабежало правдаискателей с либертарианских помоек. И у всех абсолютно достоверные сведения из первых рук . :) Вы все хоть из каких стран? Я вот тоже доволен, что Путин доволен! И не скрываю этого.
22 июня, 12:22
Александр Максименко
11434121152
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