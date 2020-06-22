Путин доволен выстроенной в России политической системой

Накануне президент, комментируя поправки в Конституцию, которая может предоставить ему право баллотироваться на новый срок, сказал, что в противном случае через два года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников.

"Система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле какую-то другую мотивацию к работе у чиновников, кроме потенциальной несменяемости президента, пресс-секретарь российского лидера отметил, что основная мотивация совсем не связана с этим.

"Люди, которые приходят на государственную службу, они руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине", — отметил он.

Поправки в Основной закон

Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее оно было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли.

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