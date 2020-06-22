Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств

"На полях", естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств. Конечно, "на полях" вот этих мероприятий как правило и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но все это будет "на полях" празднования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента отдельные встречи с лидерами государств, которые приедут на парад в Москву.