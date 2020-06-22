https://ria.ru/20200622/1573288604.html
Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств
Президент России Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, на полях пообщается с ними, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:31
2020-06-22T11:32
дмитрий песков
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика