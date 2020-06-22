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75 лет Великой Победы
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Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств
Президент России Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, на полях пообщается с ними, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:32
дмитрий песков
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств

11:31 22.06.2020 (обновлено: 11:32 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, на полях пообщается с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На полях", естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств. Конечно, "на полях" вот этих мероприятий как правило и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но все это будет "на полях" празднования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента отдельные встречи с лидерами государств, которые приедут на парад в Москву.
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
20 июня, 15:5775 лет Победы - Радио Sputnik
Песков объяснил, почему Путин решил организовать Парад Победы в июне
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75 лет Великой ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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