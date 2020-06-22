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Прокурор по делу Серебренникова назвал обвинение полностью доказанным
Обвинение сочло полностью доказанным обвинение по делу режиссера Кирилла Серебренникова: ему вменяют хищение более 100 миллионов рублей на культурном проекте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:54
дело кирилла серебренникова
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москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, москва, происшествия

Прокурор по делу Серебренникова назвал обвинение полностью доказанным

11:29 22.06.2020 (обновлено: 12:54 22.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу "Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Заседание суда по делу Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание суда по делу "Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обвинение сочло полностью доказанным обвинение по делу режиссера Кирилла Серебренникова: ему вменяют хищение более 100 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа", передает корреспондент РИА Новости в понедельник из зала Мещанского суда Москвы.
Обвинение определило ущерб на сумму почти 129 миллиона рублей, исходя из последней экспертизы. Какой из трех экспертиз будет руководствоваться судья при вынесении приговора, станет ясно только при его оглашении - в любом случае, она должна будет дать оценку всем экспертизам в совокупности с другими доказательствами.
"Гособвинение полагает, что предъявленное обвинение полностью нашло свое подтверждение в рамках разбирательства и в отношении каждого подсудимого судом должен быть постановлен обвинительный приговор, несмотря на непризнание вины", - заявил прокурор Михаил Резниченко.
Сегодня начались прения: на данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых, после чего очередь выступать перейдет к защите, а сами подсудимые выступят с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату выносить приговор.
На заседание пришли многочисленные журналисты, а также друзья и сторонники подсудимых. В итоге в коридоре суда при входе в зал образовалась давка, но в самом зале всех рассадили с учетом дистанции. Для тех, кому не хватило места в зале суда, организовали трансляцию. Все присутствующие в масках и перчатках.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
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На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
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Дело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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