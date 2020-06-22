В Армении ожидают новую группу российских врачей для борьбы с COVID-19

ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении ожидает в июле прибытия в республику следующей группы российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в ведомстве.
"Накануне в Армению спецрейсом прибыла первая группа российских врачей для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Тем же рейсом в Ереван доставлена партия медоборудования и средств индивидуальной защиты, которая будет передана минздраву. Прибытие следующей группы запланировано на начало июля", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Ранее глава армянского минздрава Арсен Торосян сообщил, что в общей сложности около 50 врачей из РФ выразили намерение приехать в Армению для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 20 588 случаев заражения, 9131 пациент вылечился, 360 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.