В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

"По предварительным данным, 56-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Opel Corsa, не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo S40 под управлением 46-летней жительницы Воронежа", - говорится в сообщении.