Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573288449.html
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Трое взрослых и две девочки получили травмы в результате столкновения иномарок в Воронежской области, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:27
гумвд
volvo ab
воронежская область
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://ria.ru/20200622/1573285313.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1400x0_80_0_0_401fa31ff0d67a7eecd32d531d302db9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_252:0:1249:997_1400x0_80_0_0_abb00cc7fcacdfb0c337b0065b1571b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, volvo ab, воронежская область, воронеж, происшествия

В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

11:27 22.06.2020
314
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Трое взрослых и две девочки получили травмы в результате столкновения иномарок в Воронежской области, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.
Авария произошла во второй половине дня в Верхнехавском районе на 34 километре автодороги "М-4 "Дон" - село Малая Приваловка – граница Липецкой области".
"По предварительным данным, 56-летний житель Воронежа, управляя автомобилем Opel Corsa, не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo S40 под управлением 46-летней жительницы Воронежа", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек.
"Водители транспортных средств, а также пассажиры Volvo: 43-летняя жительница Воронежа и две девочки, 7 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
Вчера, 10:50Религия и мировоззрение
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
000400
Обсудить 0
ГУМВДVolvo ABВоронежская областьВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
ДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Вид на город Воронеж
В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели девочки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии продолжаются поиски тела отца, скрывшегося с детьми осенью
Врач в больнице
В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Врач в одном из больничных отделений
Врачи оценили состояние женщин, сбитых полицейским на тротуаре в Воронеже
Заседание суда по делу Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Прокурор по делу Серебренникова назвал обвинение полностью доказанным
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта
Петр Верзилов
В Кремле нет информации о задержании издателя "Медиазоны" Верзилова
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
В Нидерландах возобновили слушания по делу о крушении Boeing на Украине
Клавиатура компьютера
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии ребенок погиб при опрокидывании лодки на реке Адыча
Книжный магазин
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния