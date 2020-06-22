В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи

ХАБАРОВСК, 22 июн – РИА Новости. Карантин по коронавирусу, введенный в центральной районной больнице в поселке Чегдомын Карантин по коронавирусу, введенный в центральной районной больнице в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края после подтверждения инфекции у врачей и пациентов, снимают во вторник, сообщил на краевом оперативном штабе первый замглавы района Алексей Крупевский.

Ранее сообщалось, что карантин был введен в больнице 2 июня, после того как у одного пациента терапевтического отделения и четырех сотрудников больницы подтвердилась инфекция. Более 10 человек, которые на тот момент находились в больнице с пневмонией, вывезли санавиацией в Хабаровск , у 65 сотрудников больницы взяли тесты на COVID.

Поселок Чегдомын является административным центром Верхнебуреинского района края, в нем проживают около 11,6 тысячи человек.

"У нас 14 выздоровевших, за выходные плюс два человека. Больница с завтрашнего дня переходит с режима карантина к нормальному режиму", - сказал Крупевский.

Он отметил, что в районе увеличивают количество рейдов по торговым точкам для проверки соблюдения масочного режима и наличия дезинфицирующих средств на входе в магазин.

По данным минздрава Хабаровского края, в Верхнебуреинском районе с начала пандемии инфекция подтверждена у 83 человек. Всего в крае заболели более 3,5 тысячи человек, более 1,8 тысячи выздоровели, 23 человека скончались.