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В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи
Карантин по коронавирусу, введенный в центральной районной больнице в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края после подтверждения инфекции у РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:25
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353
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В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи

11:25 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в больнице. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июн – РИА Новости. Карантин по коронавирусу, введенный в центральной районной больнице в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края после подтверждения инфекции у врачей и пациентов, снимают во вторник, сообщил на краевом оперативном штабе первый замглавы района Алексей Крупевский.
Ранее сообщалось, что карантин был введен в больнице 2 июня, после того как у одного пациента терапевтического отделения и четырех сотрудников больницы подтвердилась инфекция. Более 10 человек, которые на тот момент находились в больнице с пневмонией, вывезли санавиацией в Хабаровск, у 65 сотрудников больницы взяли тесты на COVID.
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Поселок Чегдомын является административным центром Верхнебуреинского района края, в нем проживают около 11,6 тысячи человек.
"У нас 14 выздоровевших, за выходные плюс два человека. Больница с завтрашнего дня переходит с режима карантина к нормальному режиму", - сказал Крупевский.
Он отметил, что в районе увеличивают количество рейдов по торговым точкам для проверки соблюдения масочного режима и наличия дезинфицирующих средств на входе в магазин.
По данным минздрава Хабаровского края, в Верхнебуреинском районе с начала пандемии инфекция подтверждена у 83 человек. Всего в крае заболели более 3,5 тысячи человек, более 1,8 тысячи выздоровели, 23 человека скончались.
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