В Хабаровском крае рассказали о ситуации с выплатами на детей до 16 лет

ХАБАРОВСК, 22 июн – РИА Новости. Более 160 тысяч семей в Хабаровском крае получили единовременные выплаты на детей до 16 лет, общая сумма составила более 2,5 миллиарда рублей, сообщает правительство края.
Отмечается, что о введении единовременных выплат на детей до 16 лет, как новой меры господдержки во время пандемии коронавируса, объявил президент Владимир Путин в своем обращении к жителям страны.
"В Хабаровском крае уже более 160 тысяч семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, обеспечены дополнительными мерами господдержки в период распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составляет более 2,5 миллиарда рублей. Средства перечислены на 243 тысячи детей", - говорится в сообщении.
На детей от 3 до 16 лет полагается выплата по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет родители получат 5 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября этого года.
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