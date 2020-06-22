Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573288340.html
В Хабаровском крае рассказали о ситуации с выплатами на детей до 16 лет
Более 160 тысяч семей в Хабаровском крае получили единовременные выплаты на детей до 16 лет, общая сумма составила более 2,5 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_494:979:2394:2048_1400x0_80_0_0_991466cfc95b896079fe5fd4543d8e62.jpg
https://ria.ru/20200613/1572890082.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_494:979:2394:2048_1400x0_80_0_0_991466cfc95b896079fe5fd4543d8e62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85c0b3fa441ea146a75e3c24a857ce19.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_605:609:2044:2048_1400x0_80_0_0_d25ebad962742709d8c58c5d73283b39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае рассказали о ситуации с выплатами на детей до 16 лет

11:25 22.06.2020
45
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июн – РИА Новости. Более 160 тысяч семей в Хабаровском крае получили единовременные выплаты на детей до 16 лет, общая сумма составила более 2,5 миллиарда рублей, сообщает правительство края.
Отмечается, что о введении единовременных выплат на детей до 16 лет, как новой меры господдержки во время пандемии коронавируса, объявил президент Владимир Путин в своем обращении к жителям страны.
"В Хабаровском крае уже более 160 тысяч семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, обеспечены дополнительными мерами господдержки в период распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составляет более 2,5 миллиарда рублей. Средства перечислены на 243 тысячи детей", - говорится в сообщении.
На детей от 3 до 16 лет полагается выплата по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет родители получат 5 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября этого года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
13 июня, 17:14
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Врач в больнице
В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи
Город Кито
В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле
СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
Медицинский работник в госпитале COVID-19
В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
Туристические теплоходы на Москве-реке
На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
Пассажирские поезда РЖД
РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
Клавиатура компьютера
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
Речные трамвайчики на Москва-реке
В Москве возобновят работу речные трамвайчики
Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
В Москве снимут ограничения на использование общественной инфраструктуры
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Медик выходит из машины скорой помощи
В КБР число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Контейнер для биоматериала
В оперштабе назвали регионы, где не выявили новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния