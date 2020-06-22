В Хабаровском крае рассказали о ситуации с выплатами на детей до 16 лет

"В Хабаровском крае уже более 160 тысяч семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, обеспечены дополнительными мерами господдержки в период распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составляет более 2,5 миллиарда рублей. Средства перечислены на 243 тысячи детей", - говорится в сообщении.

На детей от 3 до 16 лет полагается выплата по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет родители получат 5 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября этого года.