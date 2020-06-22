В Нидерландах возобновили слушания по делу о крушении Boeing на Украине

Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото

Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году возобновились в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах

Новые слушания по делу начались 8 июня. На заседаниях, проходивших 8-10 июня, прокуратура Нидерландов представила свой доклад о промежуточных итогах расследования авиакатастрофы, который был подвергнут критике российской стороной. В частности, гособвинение предоставило данные судебно-медицинского расследования, включая анализ тел погибших и частей самолета, а также исследования в сфере телекоммуникаций, в том числе перехваты переговоров на востоке Украины в момент авиакатастрофы. На заседании прокуратура рассказала о том, как рассматривались разные версии случившегося, включая версию о том, каким оружием мог быть сбит самолет, и как устанавливалась предполагаемая причастность четверых обвиняемых к крушению самолета.

Прокуратура также вновь озвучила свои просьбы о повторном допросе некоторых свидетелей, попросила задать дополнительные вопросы свидетелю, который, по мнению обвинения, предположительно, находился недалеко от места запуска ЗРК "Бук" в момент трагедии, а также провести анализ видеозаписи с ЗРК "Бук" в населенном пункте Снежное на предмет возможных манипуляций.

По итогам своего доклада гособвинение объявило о готовности начать рассмотрение по существу дел против трех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, обратив внимание на то, что в отношении обвиняемого Олега Пулатова "рассмотрение дела по существу еще очень далеко" и требует дальнейшего расследования.

Как позже заявили в МИД РФ, следствие в Нидерландах, обвиняя Россию по делу о крушении рейса MH17, пытается отвести любые подозрения от Украины. В МИД также напомнили, что Москва не является стороной этого уголовного процесса, а заявление голландского следствия о том, что Россия пытается "подогнать" доказательства по делу о крушении MH17, – ложь.

Что касается защиты единственного обвиняемого, чьи интересы представлены в гаагском суде – Олега Пулатова, оно сообщило о сложностях, которые возникли при общении с подзащитным из-за языкового барьера и невозможности лично пообщаться с ним в связи с ограничениями на передвижение, вызванными пандемией коронавируса.

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова, акцентировала внимание на том, что основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing не переведена на русский язык, поэтому у Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время. Адвокатам приходится объяснять содержание этих документов. На русский язык переведены лишь 174 страницы и 60 страниц - это изложение досье и личное дело обвиняемого, в то время как само досье по делу MH17 насчитывает практически 40 тысяч страниц.

Ожидается, что защита на слушаниях 22 июня изложит позицию по вопросам, которые ранее были затронуты гособвинением, а также озвучит свои запросы.

Прокуратура же, в том числе, должна будет пояснить, почему запросила больше времени для расследования дела в отношении Пулатова до перехода к рассмотрению его дела по существу.

Слушания были отложены до 22 июня, чтобы защита смогла подготовиться, так как она "получит возможность ответить на представленную в эти дни позицию гособвинения", сказал ранее судья подводя итоги судебного заседания.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.