Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573288184.html
В Нидерландах возобновили слушания по делу о крушении Boeing на Украине
Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году возобновились в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:22
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай винниченко
владимир путин
москва
курск
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336761_0:312:3076:2042_1400x0_80_0_0_33ca5e462c6ce8af0da07d3a0d7c8482.jpg
https://ria.ru/20200611/1572825394.html
https://ria.ru/20200611/1572815361.html
https://ria.ru/20200610/1572771313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572765657.html
2
москва
курск
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336761_0:312:3076:2042_1400x0_80_0_0_33ca5e462c6ce8af0da07d3a0d7c8482.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336761_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_5c44923050ee7dc96f9ea70b2b2ce8f1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568336761_746:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_5b486ed36f7273ab3621d002b8b276db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай винниченко, владимир путин, москва, курск, нидерланды, украина, в мире

В Нидерландах возобновили слушания по делу о крушении Boeing на Украине

11:22 22.06.2020
808
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году возобновились в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах.
Новые слушания по делу начались 8 июня. На заседаниях, проходивших 8-10 июня, прокуратура Нидерландов представила свой доклад о промежуточных итогах расследования авиакатастрофы, который был подвергнут критике российской стороной. В частности, гособвинение предоставило данные судебно-медицинского расследования, включая анализ тел погибших и частей самолета, а также исследования в сфере телекоммуникаций, в том числе перехваты переговоров на востоке Украины в момент авиакатастрофы. На заседании прокуратура рассказала о том, как рассматривались разные версии случившегося, включая версию о том, каким оружием мог быть сбит самолет, и как устанавливалась предполагаемая причастность четверых обвиняемых к крушению самолета.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
11 июня, 18:11
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Прокуратура также вновь озвучила свои просьбы о повторном допросе некоторых свидетелей, попросила задать дополнительные вопросы свидетелю, который, по мнению обвинения, предположительно, находился недалеко от места запуска ЗРК "Бук" в момент трагедии, а также провести анализ видеозаписи с ЗРК "Бук" в населенном пункте Снежное на предмет возможных манипуляций.
По итогам своего доклада гособвинение объявило о готовности начать рассмотрение по существу дел против трех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, обратив внимание на то, что в отношении обвиняемого Олега Пулатова "рассмотрение дела по существу еще очень далеко" и требует дальнейшего расследования.
Как позже заявили в МИД РФ, следствие в Нидерландах, обвиняя Россию по делу о крушении рейса MH17, пытается отвести любые подозрения от Украины. В МИД также напомнили, что Москва не является стороной этого уголовного процесса, а заявление голландского следствия о том, что Россия пытается "подогнать" доказательства по делу о крушении MH17, – ложь.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 июня, 16:04
Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing
Что касается защиты единственного обвиняемого, чьи интересы представлены в гаагском суде – Олега Пулатова, оно сообщило о сложностях, которые возникли при общении с подзащитным из-за языкового барьера и невозможности лично пообщаться с ним в связи с ограничениями на передвижение, вызванными пандемией коронавируса.
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Пулатова, акцентировала внимание на том, что основная часть материалов по делу о крушении малайзийского Boeing не переведена на русский язык, поэтому у Пулатова нет возможности подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время. Адвокатам приходится объяснять содержание этих документов. На русский язык переведены лишь 174 страницы и 60 страниц - это изложение досье и личное дело обвиняемого, в то время как само досье по делу MH17 насчитывает практически 40 тысяч страниц.
Ожидается, что защита на слушаниях 22 июня изложит позицию по вопросам, которые ранее были затронуты гособвинением, а также озвучит свои запросы.
Прокуратура же, в том числе, должна будет пояснить, почему запросила больше времени для расследования дела в отношении Пулатова до перехода к рассмотрению его дела по существу.
Слушания были отложены до 22 июня, чтобы защита смогла подготовиться, так как она "получит возможность ответить на представленную в эти дни позицию гособвинения", сказал ранее судья подводя итоги судебного заседания.
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
10 июня, 18:57
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
10 июня, 17:32
Знать необязательно. Обвиняемому по MH17 отказали в полном переводе досье
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
630021
Обсудить 2
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай ВинниченкоВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил Ирану международным судом по сбитому Boeing
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея пригрозила военным ответом на запуск КНДР беспилотников
Национальный парламент Сербии
Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
На границе Северной и Южной Кореи
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Один из погибших при нападении в Рединге является гражданином США
Вид на город Новороссийск
Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не имеет территориальных претензий к соседним странам
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Книжный магазин
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
В Южной Корее оценили ситуацию в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния