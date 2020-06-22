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Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
Рассмотрение административного дела о распространении заведомо ложной информации в отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:22
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, происшествия

Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника

11:21 22.06.2020 (обновлено: 11:22 22.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Рассмотрение административного дела о распространении заведомо ложной информации в отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области перенесено на 7 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Административное дело было заведено на клирика из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Первое заседание суда по делу священника было назначено на 23 июня.
"Рассмотрение состоится 7 июля в 11.00 (9.00 мск)", - сказали в пресс-службе областного суда.
Отец Сергий должен будет предстать и перед церковным судом. Первое заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 14:52Религия и мировоззрение
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
001235
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Схиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьПроисшествия
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