https://ria.ru/20200622/1573288153.html
Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
Рассмотрение административного дела о распространении заведомо ложной информации в отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:21
2020-06-22T11:22
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости.
Рассмотрение административного дела о распространении заведомо ложной информации в отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области
перенесено на 7 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Административное дело было заведено на клирика из-за его высказываний о "псевдопандемии" коронавируса и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы во время режима самоизоляции епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Первое заседание суда по делу священника было назначено на 23 июня.
"Рассмотрение состоится 7 июля в 11.00 (9.00 мск)", - сказали в пресс-службе областного суда.
Отец Сергий должен будет предстать и перед церковным судом. Первое заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
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