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Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах
Победа на парламентских выборах правящей Сербской прогрессивной партии обусловлена доверием к ее лидеру, президенту Александру Вучичу, считает старший научный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:20
владимир оленченко
ивица дачич
александр вучич
сербия
в мире
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владимир оленченко, ивица дачич, александр вучич, сербия, в мире

Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах

11:20 22.06.2020
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CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
Национальный парламент Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Победа на парламентских выборах правящей Сербской прогрессивной партии обусловлена доверием к ее лидеру, президенту Александру Вучичу, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Согласно предварительным результатам выборов, коалиция сил, объединенных вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича, побеждает с результатом свыше 60% и получает в парламенте порядка 190 мандатов (из 250). Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича получает 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%.
"Вучич - добросовестный и честный политик, он не относится к тем, кто разбрасывается обещаниями. У Сербии достаточно сложное положение, потому что на нее оказывают очень сильное давление извне, от Евросоюза, от США и от соседних государств. Я думаю, безусловно, другой альтернативной фигуры на данный момент не просматривается", - сказал он РИА Новости.
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"Он искренне беспокоится о национальных интересах, потому что во многих соседних странах руководители больше пекутся о собственном авторитете и так называемых евроатлантических интересах. Он же отстаивает твердо и ясно сербские национальные интересы, делает он это откровенно и проявляет при этом мужество. Я думаю, что население это видит и доверяет ему судьбу Сербии", - подчеркнул он.
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Что касается выполнения экономических обещаний, он искренне хочет это сделать, отметил Оленченко, и стремится к этому, но надо учитывать помимо внутренних трудностей общую обстановку в регионе и в мире, которая усложнилась в связи с пандемией.
"Я думаю, что этот момент учитывается Вучичем и населением. Мне кажется, сербы люди здравомыслящие и они с пониманием относятся к тому, если обещания Вучича будут исполнены не сразу", - добавил он.
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Владимир ОленченкоИвица ДачичАлександр ВучичСербияВ мире
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