Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах

"Вучич - добросовестный и честный политик, он не относится к тем, кто разбрасывается обещаниями. У Сербии достаточно сложное положение, потому что на нее оказывают очень сильное давление извне, от Евросоюза, от США и от соседних государств. Я думаю, безусловно, другой альтернативной фигуры на данный момент не просматривается", - сказал он РИА Новости.

"Он искренне беспокоится о национальных интересах, потому что во многих соседних странах руководители больше пекутся о собственном авторитете и так называемых евроатлантических интересах. Он же отстаивает твердо и ясно сербские национальные интересы, делает он это откровенно и проявляет при этом мужество. Я думаю, что население это видит и доверяет ему судьбу Сербии", - подчеркнул он.