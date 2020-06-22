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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573287758.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1801, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801

11:19 22.06.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1801, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1475 человек, 76 умерли.
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За воскресенье в республике провели 1912 тестов на коронавирус, за все время – 394465.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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