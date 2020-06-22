Названы самые популярные у россиян книги о войне

"Абсолютным лидером стало "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич - одно из самых известных в мире произведений о войне, положившее начало знаменитому художественно-документальному циклу "Голоса Утопии". На втором месте - ставший классикой роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова. Замыкает тройку "Элита элит" Романа Злотникова о спецназовце имперских войск, который попадает в 1941 год из будущего", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Как рассказали в пресс-службе, больше всего книги на военную тематику за последний год интересовали пользователей-мужчин, особенно в возрасте от 41 до 60 лет; следом идут читатели в возрасте от 31 года до 40 лет.