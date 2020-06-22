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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573287709.html
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие книги о Великой Отечественной войне, как "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич, роман-трилогия... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:18
75 лет великой победы
культура
россия
анатолий кузнецов
светлана алексиевич
валентин пикуль
литрес
литература
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151988/37/1519883748_0:179:3078:1910_1400x0_80_0_0_ca2106beb40350c6de56184480dd9740.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, анатолий кузнецов, светлана алексиевич, валентин пикуль, литрес, литература

Названы самые популярные у россиян книги о войне

11:18 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкКнижный магазин
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© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие книги о Великой Отечественной войне, как "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич, роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова и "Элита элит" Романа Злотникова, свидетельствует аналитика группы компаний "ЛитРес".
Накануне сервис составил рейтинг самых популярных книг об этом периоде российской истории, вышедших до 2010 года.
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"Абсолютным лидером стало "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич - одно из самых известных в мире произведений о войне, положившее начало знаменитому художественно-документальному циклу "Голоса Утопии". На втором месте - ставший классикой роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова. Замыкает тройку "Элита элит" Романа Злотникова о спецназовце имперских войск, который попадает в 1941 год из будущего", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Также в топ-10 популярных книг о Великой Отечественной войне вошли вторая книга цикла "Голоса Утопии" Светланы Алексиевич "Последние свидетели. Соло для детского голоса", "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, роман-размышление о Сталинградской битве "Барбаросса" Валентина Пикуля, "Взять свой камень" Василия Веденеева, знаменитая книга Бориса Васильева "А зори здесь тихие" в аудиоварианте, повесть Василя Быкова "Сотников" и "Гроза из поднебесья" Владимира Колычева.
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Как рассказали в пресс-службе, больше всего книги на военную тематику за последний год интересовали пользователей-мужчин, особенно в возрасте от 41 до 60 лет; следом идут читатели в возрасте от 31 года до 40 лет.

"Самым цитируемым автором стал Борис Васильев - культовый советский писатель военной тематики, известный по книгам "В списках не значился", "А зори здесь тихие…" и "Завтра была война…". Следом идут Светлана Алексеевич, которая возглавила рейтинг, Вениамин Каверин, автор знаменитого романа "Два капитана", и Анатолий Кузнецов, автор "Бабьего Яра", - добавили в сервисе.

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75 лет Великой ПобедыКультураРоссияАнатолий КузнецовСветлана АлексиевичВалентин ПикульЛитРеслитература
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