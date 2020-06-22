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В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Свыше 75 тысяч квадратных метров загрязненной территории обработано сорбентом с начала работ в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщил РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:18
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории

11:18 22.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 75 тысяч квадратных метров загрязненной территории обработано сорбентом с начала работ в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"После аварии обработано сорбентом 86 километров береговой линии и 75 тысяч 400 квадратных метров загрязненной территории", - сказал собеседник агентства.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 11:15
С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта
Он уточнил, что за минувшие сутки специалисты обработали сорбентом 4 километра береговой линии и 8 тысяч квадратных метров территории.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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