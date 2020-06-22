В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории

"После аварии обработано сорбентом 86 километров береговой линии и 75 тысяч 400 квадратных метров загрязненной территории", - сказал собеседник агентства.

С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта

С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта

Он уточнил, что за минувшие сутки специалисты обработали сорбентом 4 километра береговой линии и 8 тысяч квадратных метров территории.