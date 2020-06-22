В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 75 тысяч квадратных метров загрязненной территории обработано сорбентом с начала работ в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"После аварии обработано сорбентом 86 километров береговой линии и 75 тысяч 400 квадратных метров загрязненной территории", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за минувшие сутки специалисты обработали сорбентом 4 километра береговой линии и 8 тысяч квадратных метров территории.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.