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https://ria.ru/20200622/1573287452.html
В подмосковной Электростали построят школу на 825 мест
Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе Электросталь Московской области, говорится в пресс-релизе министерства... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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электросталь

В подмосковной Электростали построят школу на 825 мест

11:15 22.06.2020
36
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе Электросталь Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Строительство новой школы в микрорайоне "Северный-2" в Электростали завершат до декабря этого года. Готовность свыше 40%. Здесь смогут учиться 825 ребят", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам в настоящее время на объекте задействовано 105 человек. Ведется установка оконных блоков, внутренняя кладка стен, монтаж инженерных сетей, отделка помещений на всех этажах здания.
"Проект предполагает возведение четырехэтажного строения с отдельными блоками для учеников младших, средних и старших классов. Помимо просторных учебных классов, в здании запроектированы столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные блоки", - добавил Локтев.
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