В подмосковной Электростали построят школу на 825 мест

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе . Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе Электросталь Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Строительство новой школы в микрорайоне "Северный-2" в Электростали завершат до декабря этого года. Готовность свыше 40%. Здесь смогут учиться 825 ребят", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам в настоящее время на объекте задействовано 105 человек. Ведется установка оконных блоков, внутренняя кладка стен, монтаж инженерных сетей, отделка помещений на всех этажах здания.