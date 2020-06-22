https://ria.ru/20200622/1573287452.html
В подмосковной Электростали построят школу на 825 мест
Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе Электросталь Московской области, говорится в пресс-релизе министерства... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:15
2020-06-22T11:15
новости подмосковья
электросталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:210:3076:1940_1400x0_80_0_0_7c5fba1d7745116dbf8ee2331cf41e42.jpg
https://ria.ru/20200622/1573284229.html
электросталь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:210:3076:1940_1400x0_80_0_0_7c5fba1d7745116dbf8ee2331cf41e42.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_83979b5f428cedab78ff6f842dd4f5df.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_19984fc1f8ba24012f716f1436a1ef1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости
. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в 2020 году в городском округе Электросталь
Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Строительство новой школы в микрорайоне "Северный-2" в Электростали завершат до декабря этого года. Готовность свыше 40%. Здесь смогут учиться 825 ребят", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам в настоящее время на объекте задействовано 105 человек. Ведется установка оконных блоков, внутренняя кладка стен, монтаж инженерных сетей, отделка помещений на всех этажах здания.
"Проект предполагает возведение четырехэтажного строения с отдельными блоками для учеников младших, средних и старших классов. Помимо просторных учебных классов, в здании запроектированы столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные блоки", - добавил Локтев.