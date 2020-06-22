Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573287415.html
С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта
Около 129 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске после разлива нефтепродуктов, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:15
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://ria.ru/20200620/1573231265.html
https://ria.ru/20200620/1573229612.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_159:0:1303:858_1400x0_80_0_0_09d9d6e04d34f09ff39bba1c144ee560.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_302:0:1160:858_1400x0_80_0_0_edd843ac4369f58e8581c47930f79e8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта

11:15 22.06.2020
168
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 129 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске после разлива нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 7 тысяч 493 тонны загрязненного поверхностного грунта, всего с начала работ - 128 тысяч 669 тонн", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
20 июня, 14:27
ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму
Ранее сообщалось, что промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 находится на расстоянии 2,5 километра от места аварии.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
20 июня, 13:43
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
200000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
Клавиатура компьютера
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Книжный магазин
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801
Забор крови у донора
В Москве запустили онлайн-тест на возможность стать донором
Врач в больнице
В Хабаровском крае снимут карантин в больнице, где болели врачи
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
В лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки
Самолет ATR 42
В Красноярске у самолета при посадке сработал датчик неисправности шасси
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния