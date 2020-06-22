С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 129 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске после разлива нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 7 тысяч 493 тонны загрязненного поверхностного грунта, всего с начала работ - 128 тысяч 669 тонн", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 находится на расстоянии 2,5 километра от места аварии.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.