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В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа

11:13 22.06.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 34 беженца (в том числе: женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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*Террористическая организация,запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоИракСирияДамаск (город)В мире
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