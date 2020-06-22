https://ria.ru/20200622/1573287252.html
В Москве запустили онлайн-тест на возможность стать донором
Онлайн-тест на возможность стать донором запустили в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
2020-06-22T11:13
донорство
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донорство, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Онлайн-тест на возможность стать донором запустили в Москве
, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы
.
"Анкета донора создана для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт Департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье. В анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19", — рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова, её слова приводятся в материале.
Отмечается, что в анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях. К временным относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше шести месяцев назад, и другие. К абсолютным — онкология, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другие заболевания.
"После заполнения анкеты можно выбрать удобный пункт сдачи крови, почитать рекомендации, что делать до и после донации. Перед сдачей крови и ее компонентов врач проводит обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Обязательное условие: донор должен быть старше 18 лет, а его вес — больше 50 килограммов", - уточняется в материале.