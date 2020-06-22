В Москве запустили онлайн-тест на возможность стать донором

"Анкета донора создана для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт Департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье. В анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19", — рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова, её слова приводятся в материале.

Отмечается, что в анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях. К временным относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше шести месяцев назад, и другие. К абсолютным — онкология, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другие заболевания.