Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573287252.html
В Москве запустили онлайн-тест на возможность стать донором
Онлайн-тест на возможность стать донором запустили в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
донорство
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_07d5fb1ad829458d68ad58c7fe240030.jpg
https://ria.ru/20200614/1572827979.html
https://ria.ru/20200614/1572901464.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_07d5fb1ad829458d68ad58c7fe240030.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3f16549f167bbe8a33a0b99ffd047268.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_50b0e707e834810c24de30b6c67490b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донорство, здоровье - общество, москва

В Москве запустили онлайн-тест на возможность стать донором

11:13 22.06.2020
231
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Забор крови у донора. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Онлайн-тест на возможность стать донором запустили в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Анкета донора создана для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт Департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье. В анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19", — рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова, её слова приводятся в материале.
Процесс донации
14 июня, 08:00
Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму
Отмечается, что в анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях. К временным относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше шести месяцев назад, и другие. К абсолютным — онкология, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другие заболевания.
"После заполнения анкеты можно выбрать удобный пункт сдачи крови, почитать рекомендации, что делать до и после донации. Перед сдачей крови и ее компонентов врач проводит обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Обязательное условие: донор должен быть старше 18 лет, а его вес — больше 50 килограммов", - уточняется в материале.
Григорий Маслов
14 июня, 09:07Распространение нового коронавируса
Журналист РИА Новости рассказал, почему стал донором
300001
Обсудить 0
донорствоЗдоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев из-за рубежа
Национальный парламент Сербии
Эксперт прокомментировал победу Сербской прогрессивной партии на выборах
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Тула
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 59
Аэропорт Анталии. Архивное фото
Выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
Книжный магазин
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона
Медик выходит из машины скорой помощи
В КБР число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния