https://ria.ru/20200622/1573287218.html
Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки
Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group совместно с логистическими партнерами PA и MD-Insight запустит в России новую программу "Проект Sprout Up",... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
2020-06-22T11:13
россия-китай: главное
россия
alibaba group
китай
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1
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, alibaba group, китай
МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group
совместно с логистическими партнерами PA и MD-Insight запустит в России новую программу "Проект Sprout Up", которая поможет российскому малому и среднему бизнесу открыть собственные онлайн-магазины и найти оптовых покупателей за рубежом.
Новая программа направлена, прежде всего, на предпринимателей, действующих в области машиностроения, металлургии, сельскохозяйственного производства, а также на производителей продуктов питания и напитков, чьи бренды уже представлены за рубежом.
Согласно данным Alibaba Group общее количество активных продавцов на китайской платформе превышает 20 миллионов организаций из более чем 190 стран и регионов мира.
Вместе с логистическими партнерами Alibaba Group будет бесплатно обучать продавцов и производителей тому, как создать и оптимизировать собственный магазин на китайской платформе, чтобы выйти на зарубежную аудиторию и расширить клиентскую базу.
"Проект Sprout Up" охватывает три направления помощи российскому бизнесу: привлечение новых покупателей, помощь в росте бизнеса за счет цифровизации продаж и повышение уровня навыков сотрудников в сфере онлайн-торговли с помощью образовательных курсов", – пояснил представитель Alibaba Group.