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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200622/1573287218.html
Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки
Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group совместно с логистическими партнерами PA и MD-Insight запустит в России новую программу "Проект Sprout Up",... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:13
россия-китай: главное
россия
alibaba group
китай
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, alibaba group, китай

Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки

11:13 22.06.2020
305
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group совместно с логистическими партнерами PA и MD-Insight запустит в России новую программу "Проект Sprout Up", которая поможет российскому малому и среднему бизнесу открыть собственные онлайн-магазины и найти оптовых покупателей за рубежом.
Новая программа направлена, прежде всего, на предпринимателей, действующих в области машиностроения, металлургии, сельскохозяйственного производства, а также на производителей продуктов питания и напитков, чьи бренды уже представлены за рубежом.
Согласно данным Alibaba Group общее количество активных продавцов на китайской платформе превышает 20 миллионов организаций из более чем 190 стран и регионов мира.
Вместе с логистическими партнерами Alibaba Group будет бесплатно обучать продавцов и производителей тому, как создать и оптимизировать собственный магазин на китайской платформе, чтобы выйти на зарубежную аудиторию и расширить клиентскую базу.
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"Проект Sprout Up" охватывает три направления помощи российскому бизнесу: привлечение новых покупателей, помощь в росте бизнеса за счет цифровизации продаж и повышение уровня навыков сотрудников в сфере онлайн-торговли с помощью образовательных курсов", – пояснил представитель Alibaba Group.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияAlibaba GroupКитай
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