Alibaba поможет российскому малому и среднему бизнесу освоить новые рынки

МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский гигант интернет-торговли . Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group совместно с логистическими партнерами PA и MD-Insight запустит в России новую программу "Проект Sprout Up", которая поможет российскому малому и среднему бизнесу открыть собственные онлайн-магазины и найти оптовых покупателей за рубежом.

Новая программа направлена, прежде всего, на предпринимателей, действующих в области машиностроения, металлургии, сельскохозяйственного производства, а также на производителей продуктов питания и напитков, чьи бренды уже представлены за рубежом.

Согласно данным Alibaba Group общее количество активных продавцов на китайской платформе превышает 20 миллионов организаций из более чем 190 стран и регионов мира.

Вместе с логистическими партнерами Alibaba Group будет бесплатно обучать продавцов и производителей тому, как создать и оптимизировать собственный магазин на китайской платформе, чтобы выйти на зарубежную аудиторию и расширить клиентскую базу.