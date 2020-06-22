В КБР число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 4,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 75 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 4511 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 89 человек, всего выздоровевших в регионе - 2423.

В госпиталях находятся 1358 человек, из которых 61 больной – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1606 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2179 человек, имевших контакты с зараженными людьми.