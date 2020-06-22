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https://ria.ru/20200622/1573287147.html
В КБР число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 4,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР число случаев COVID-19 превысило 4,5 тысячи

11:12 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 4,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки выявлено 75 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 4511 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 89 человек, всего выздоровевших в регионе - 2423.
В госпиталях находятся 1358 человек, из которых 61 больной – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1606 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2179 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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