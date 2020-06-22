В Тверской области число жертв коронавируса достигло 59

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области выросло с 57 до 59, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 20 июня количество летальных случаев выросло до 57.

"Пятьдесят девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 63 новых случая коронавирусной инфекции. Шесть человек выздоровели, всего 1961 заболевший выздоровел после коронавируса.

Всего в регионе подтверждено 3197 случаев новой коронавирусной инфекции.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.