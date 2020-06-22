https://ria.ru/20200622/1573286979.html
РФ осенью 2020 года начнет поставки сухого молока и сыворотки в КНР
Осенью 2020 года начнутся поставки сухого молока и сыворотки российского производства в Китай. Информацию об этом сообщил портал "Будущее России. Национальные... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:11
2020-06-22T11:10
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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Осенью 2020 года начнутся поставки сухого молока и сыворотки российского производства в Китай. Информацию об этом сообщил портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на директора департамента развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ Романа Чекушова.
Одновременно с этим в настоящее время в Минсельхозе РФ прорабатывается вопрос о том, чтобы российская молочная продукция была представлена на рынках Алжира, Вьетнама, Египта, Малайзии, Японии и ряда других стран и регионов мира.
Планируется, что к концу 2024 года в России будет реализован нацпроект "Международная кооперация и экспорт", состоящий из следующих подразделов: "Логистика международной торговли", "Промышленный экспорт", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" и "Экспорт услуг".