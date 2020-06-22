РФ осенью 2020 года начнет поставки сухого молока и сыворотки в КНР

. Осенью 2020 года начнутся поставки сухого молока и сыворотки российского производства в Китай. Информацию об этом сообщил портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на директора департамента развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ Романа Чекушова.

Одновременно с этим в настоящее время в Минсельхозе РФ прорабатывается вопрос о том, чтобы российская молочная продукция была представлена на рынках Алжира, Вьетнама, Египта, Малайзии, Японии и ряда других стран и регионов мира.