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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РФ осенью 2020 года начнет поставки сухого молока и сыворотки в КНР
Осенью 2020 года начнутся поставки сухого молока и сыворотки российского производства в Китай. Информацию об этом сообщил портал "Будущее России. Национальные... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:10
россия-китай: главное
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россия, китай

РФ осенью 2020 года начнет поставки сухого молока и сыворотки в КНР

11:11 22.06.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Осенью 2020 года начнутся поставки сухого молока и сыворотки российского производства в Китай. Информацию об этом сообщил портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на директора департамента развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ Романа Чекушова.
Одновременно с этим в настоящее время в Минсельхозе РФ прорабатывается вопрос о том, чтобы российская молочная продукция была представлена на рынках Алжира, Вьетнама, Египта, Малайзии, Японии и ряда других стран и регионов мира.
Планируется, что к концу 2024 года в России будет реализован нацпроект "Международная кооперация и экспорт", состоящий из следующих подразделов: "Логистика международной торговли", "Промышленный экспорт", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" и "Экспорт услуг".
Город Цзинань, Китай
20 июня, 18:23Россия-Китай: Главное
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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