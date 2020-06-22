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КГБ Белоруссии не комментирует ситуацию с обвинением отца и сына Бабарико
Комитет государственной безопасности Белоруссии не комментирует заявления адвокатов претендента на пост президента республики Виктора Бабарико и его сына... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:08
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

КГБ Белоруссии не комментирует ситуацию с обвинением отца и сына Бабарико

11:08 22.06.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии не комментирует заявления адвокатов претендента на пост президента республики Виктора Бабарико и его сына Эдуарда о предъявлении им обвинения в рамках уголовных дел, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе КГБ.
В субботу адвокат Бабарико-старшего Дмитрий Лаевский сообщил РИА Новости, что политику предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка". В воскресенье от защитников стало известно, что обвинение предъявлено и Эдуарду. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.
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"Есть информация, которую распространили адвокаты, о том, что обвинение предъявлено Эдуарду и Виктору Бабарико. В настоящее время мы не комментируем эту ситуацию, идут следственные действия. Если у нас какая-то информация появится, мы ее опубликуем или распространим", - заявил представитель ведомства.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.
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Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.
Как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Инициативная группа политика ранее сдала необходимые документы и достаточное количество подписей избирателей для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
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