КГБ Белоруссии не комментирует ситуацию с обвинением отца и сына Бабарико

МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии не комментирует заявления адвокатов претендента на пост президента республики Комитет государственной безопасности Белоруссии не комментирует заявления адвокатов претендента на пост президента республики Виктора Бабарико и его сына Эдуарда о предъявлении им обвинения в рамках уголовных дел, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе КГБ.

В субботу адвокат Бабарико-старшего Дмитрий Лаевский сообщил РИА Новости, что политику предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка ". В воскресенье от защитников стало известно, что обвинение предъявлено и Эдуарду. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.

"Есть информация, которую распространили адвокаты, о том, что обвинение предъявлено Эдуарду и Виктору Бабарико. В настоящее время мы не комментируем эту ситуацию, идут следственные действия. Если у нас какая-то информация появится, мы ее опубликуем или распространим", - заявил представитель ведомства.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.