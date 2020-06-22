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Распространение нового коронавируса
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В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 29 тысяч, число скончавшихся приблизилось к 600, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:08
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

11:08 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 29 тысяч, число скончавшихся приблизилось к 600, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Афганистане зафиксировали 310 новых случаев заражения и 12 летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Отмечается, что за все время коронавирусом в Афганистане заразились 29 143 человека, число выздоровевших достигло 8 841, скончались 598 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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