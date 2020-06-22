В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Афганистане зафиксировали 310 новых случаев заражения и 12 летальных исходов.

Отмечается, что за все время коронавирусом в Афганистане заразились 29 143 человека, число выздоровевших достигло 8 841, скончались 598 пациентов с COVID-19.