В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 29 тысяч, число скончавшихся приблизилось к 600, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа медики в Афганистане зафиксировали 310 новых случаев заражения и 12 летальных исходов.
Отмечается, что за все время коронавирусом в Афганистане заразились 29 143 человека, число выздоровевших достигло 8 841, скончались 598 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.