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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573286438.html
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:27
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, андрей клишас, конституция рф, общество

Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках

11:09 22.06.2020 (обновлено: 12:27 22.06.2020)
5723
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.

"Поверьте, для того чтобы конкретно президент Путин при его политическом весе, при его популярности, при его рейтингах оставался доминирующим политиком в стране, не надо вообще Конституцию менять. Можно ничего не менять. В некотором смысле он может занимать в стране любую должность", — отметил сенатор.

Клишас напомнил, что новый орган — Государственный совет — должен стать арбитром между правительством и регионами. Сейчас все основные экономические полномочия сконцентрированы у правительства, а ответственность за многие вещи возложена на субъекты Федерации.
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"Необходим объективный арбитр, для этого и нужен Госсовет. А не для того, чтобы Путин его возглавил, или еще для чего-то", — добавил он.
Клишас также объяснил, почему в стране пройдет общероссийское голосование, а не референдум.
"Если бы мы пошли по пути референдума, то мы тогда в итоге имели бы право пересмотреть все главы Конституции, включая неизменяемые. Это обсуждалось с президентом очень предметно, юридические аспекты этого обстоятельства. И позиция президента была такой: у нас нет необходимости в принятии новой Конституции", — отметил он.

Общероссийское голосование

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе и открыть страницу электронного бюллетеня.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
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110131314220
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинАндрей КлишасКонституция РФОбщество
Популярные комментарии
Да врет клишас - старая версия Конституции как раз и не давала путину стать Бессменным
22 июня, 11:16
ppet.g6
80000019
К лику святых его! Мне кажется его ещё при жизни изберут приемником бога.
22 июня, 11:16
Владимир Врун-гель
273401011
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