Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Поправки в Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

По его словам, это позволит "вывести за скобки" тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев "заниматься делом", а не размышлять по поводу 2024 года.

"Поверьте, для того чтобы конкретно президент Путин при его политическом весе, при его популярности, при его рейтингах оставался доминирующим политиком в стране, не надо вообще Конституцию менять. Можно ничего не менять. В некотором смысле он может занимать в стране любую должность", — отметил сенатор.

Клишас напомнил, что новый орган — Государственный совет — должен стать арбитром между правительством и регионами. Сейчас все основные экономические полномочия сконцентрированы у правительства, а ответственность за многие вещи возложена на субъекты Федерации.

"Необходим объективный арбитр, для этого и нужен Госсовет. А не для того, чтобы Путин его возглавил, или еще для чего-то", — добавил он.

Клишас также объяснил, почему в стране пройдет общероссийское голосование, а не референдум.

"Если бы мы пошли по пути референдума, то мы тогда в итоге имели бы право пересмотреть все главы Конституции, включая неизменяемые. Это обсуждалось с президентом очень предметно, юридические аспекты этого обстоятельства. И позиция президента была такой: у нас нет необходимости в принятии новой Конституции", — отметил он.

Общероссийское голосование

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе и открыть страницу электронного бюллетеня.