https://ria.ru/20200622/1573286272.html
Оперштаб оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве
Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы, почти неделю прирост новых случаев коронавируса сохраняется на уровне 1 РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:02
2020-06-22T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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1
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Число новых случаев коронавируса
по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы
, почти неделю прирост новых случаев коронавируса сохраняется на уровне 1 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 1068 новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. Прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 43,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, также 34,1% – москвичи от 46 до 65 лет.
Кроме того, 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших – дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.