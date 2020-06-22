Оперштаб оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число новых случаев Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы , почти неделю прирост новых случаев коронавируса сохраняется на уровне 1 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 1068 новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. Прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 43,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, также 34,1% – москвичи от 46 до 65 лет.

Кроме того, 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших – дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.