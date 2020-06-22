Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573286272.html
Оперштаб оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве
Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы, почти неделю прирост новых случаев коронавируса сохраняется на уровне 1 РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Оперштаб оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

11:02 22.06.2020
43662
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы, почти неделю прирост новых случаев коронавируса сохраняется на уровне 1 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 1068 новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. Прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю", - сообщили в штабе.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Уточняется, что 43,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, также 34,1% – москвичи от 46 до 65 лет.
Кроме того, 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших – дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
18814617
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Посольство Российской Федерации в Индонезии
В посольстве прокомментировали гибель на Бали блогерши Тропицель
Рудольф Гесс
Владимир Макаров: Гесс был уверен, что подружит Берлин и Лондон в 1941-м
Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
Муж и жена пожертвовали органы одному человеку с разницей в 16 лет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Галина Дашевская
Актрису Галину Дашевскую похоронили на Калитниковском кладбище в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин
Дмитрий Платыгин: новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния