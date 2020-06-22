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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573286108.html
В Эстонии второй день подряд не выявили новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии второй день подряд остается 1981, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:59
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии второй день подряд не выявили новых случаев коронавируса

10:59 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии второй день подряд остается 1981, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии не увеличивается второй день подряд и по-прежнему составляет 1981. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся восемь пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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