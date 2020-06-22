https://ria.ru/20200622/1573286031.html
В Красноярске у самолета при посадке сработал датчик неисправности шасси
Датчик неисправности при выпуске шасси сработал при посадке в Красноярске у самолета ATR-42, летевшего из Северо-Енисейска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:58
2020-06-22T10:58
красноярск
происшествия
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красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия