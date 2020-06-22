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В Красноярске у самолета при посадке сработал датчик неисправности шасси
Датчик неисправности при выпуске шасси сработал при посадке в Красноярске у самолета ATR-42, летевшего из Северо-Енисейска, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:58
красноярск
происшествия
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РИА Новости
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красноярск, происшествия

В Красноярске у самолета при посадке сработал датчик неисправности шасси

10:58 22.06.2020
222
© CC BY-ND 2.0/Darren HillmanСамолет ATR 42
Самолет ATR 42
© CC BY-ND 2.0/Darren Hillman
Самолет ATR 42. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Датчик неисправности при выпуске шасси сработал при посадке в Красноярске у самолета ATR-42, летевшего из Северо-Енисейска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По ее данным, воздушное судно авиакомпании "Нордстар" следовало по маршруту Северо-Енисейск - Красноярск.
"Срабатывание датчика при посадке о невыпуске шасси. На борту находилось 26 пассажиров. В настоящее время самолёт осматривается авиатехниками", - сказала представитель надзорного ведомства.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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