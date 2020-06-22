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ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:56
виталий ермошин
лидия ермошина
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цик белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виталий ермошин, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, в мире

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

10:55 22.06.2020 (обновлено: 11:56 22.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Семь человек (остались – ред.), которые пожелали участвовать в президентской гонке. Эти люди сдали подписи (в территориальные комиссии на проверку – ред.). Какое количество сдано – я не знаю, это установит проверка в течение десяти дней", - заявила Ермошина.
Она уточнила, что собранные подписи избирателей в избиркомы на проверку сдали действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, а также супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
При этом Ермошина сообщила, что к настоящему времени только представители Бабарико подали в ЦИК Белоруссии пакет документов для его регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост.
По словам руководителя ЦИК, комиссия намерена 30 июня обнародовать по каждому из претендентов на пост президента количество подписей, которые признаются комиссиями действительными – "реальными, существующими". "Заседание (по регистрации кандидатов в президенты – ред.) планируется 14 июля", - сообщила Ермошина.
В субботу адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил РИА Новости, что политику предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", он находится в СИЗО КГБ республики. Ранее Ермошина поясняла РИА Новости, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Изначально было зарегистрировано 15 инициативных групп, уполномоченных собирать подписи граждан для выдвижения своих кандидатов. Согласно законодательству, должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей, достоверность которых устанавливается. В ходе сбора подписей четыре политика заявили, что снимаются с выборов. С 20 июня по 4 июля проходит этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты, а с 5 по 14 июля будет проходить сама регистрация. Решение о регистрации либо отказе в регистрации принимает ЦИК, при этом учитываются также нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей.
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
21 июня, 16:53
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
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Виталий ЕрмошинЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияПрезидентская кампания в БелоруссииЦИК БелоруссииВ мире
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