ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Семь человек (остались – ред.), которые пожелали участвовать в президентской гонке. Эти люди сдали подписи (в территориальные комиссии на проверку – ред.). Какое количество сдано – я не знаю, это установит проверка в течение десяти дней", - заявила Ермошина.
Она уточнила, что собранные подписи избирателей в избиркомы на проверку сдали действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, а также супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
При этом Ермошина сообщила, что к настоящему времени только представители Бабарико подали в ЦИК Белоруссии пакет документов для его регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост.
По словам руководителя ЦИК, комиссия намерена 30 июня обнародовать по каждому из претендентов на пост президента количество подписей, которые признаются комиссиями действительными – "реальными, существующими". "Заседание (по регистрации кандидатов в президенты – ред.) планируется 14 июля", - сообщила Ермошина.
В субботу адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил РИА Новости, что политику предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", он находится в СИЗО КГБ республики. Ранее Ермошина поясняла РИА Новости, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Изначально было зарегистрировано 15 инициативных групп, уполномоченных собирать подписи граждан для выдвижения своих кандидатов. Согласно законодательству, должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей, достоверность которых устанавливается. В ходе сбора подписей четыре политика заявили, что снимаются с выборов. С 20 июня по 4 июля проходит этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты, а с 5 по 14 июля будет проходить сама регистрация. Решение о регистрации либо отказе в регистрации принимает ЦИК, при этом учитываются также нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей.