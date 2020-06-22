ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

"Семь человек (остались – ред.), которые пожелали участвовать в президентской гонке. Эти люди сдали подписи (в территориальные комиссии на проверку – ред.). Какое количество сдано – я не знаю, это установит проверка в течение десяти дней", - заявила Ермошина.

По словам руководителя ЦИК, комиссия намерена 30 июня обнародовать по каждому из претендентов на пост президента количество подписей, которые признаются комиссиями действительными – "реальными, существующими". "Заседание (по регистрации кандидатов в президенты – ред.) планируется 14 июля", - сообщила Ермошина.

В субботу адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил РИА Новости, что политику предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", он находится в СИЗО КГБ республики. Ранее Ермошина поясняла РИА Новости, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.