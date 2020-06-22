В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 76 мин и снарядов калибрами 82, 120 и 122 миллиметра. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов.