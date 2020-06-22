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В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:53 22.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз... Ранения получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 76 мин и снарядов калибрами 82, 120 и 122 миллиметра. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов.
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