Бригаду московских врачей направили в Ханты-Мансийск для борьбы с COVID

"Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в 7 регионах России. Мы готовы делиться знаниями и уже на протяжении нескольких недель активно сотрудничаем с коллегами из регионов, передавая им тот опыт, который получили в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск", - рассказывает недавно вернувшийся с аналогичной миссии на Камчатке Токарев, его слова приводятся в сообщении.