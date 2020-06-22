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Бригаду московских врачей направили в Ханты-Мансийск для борьбы с COVID
Бригада московских врачей направлена в Ханты-Мансийск на помощь в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:51
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Бригаду московских врачей направили в Ханты-Мансийск для борьбы с COVID

10:51 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ханты-Мансийск. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бригада московских врачей направлена в Ханты-Мансийск на помощь в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"Бригада из 7 высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в составе мультидисциплинарной медицинской бригады врачи различных профилей, имеющие большой опыт в работе с пациентами с коронавирусом: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург. Все медики — специалисты крупнейших клиник Москвы, которые в течение нескольких месяцев успешно оказывали медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. В составе бригады врачи больницы в Коммунарке, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, ИКБ № 2, ГКБ им. И.В. Давыдовского, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.
"Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в 7 регионах России. Мы готовы делиться знаниями и уже на протяжении нескольких недель активно сотрудничаем с коллегами из регионов, передавая им тот опыт, который получили в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск", - рассказывает недавно вернувшийся с аналогичной миссии на Камчатке Токарев, его слова приводятся в сообщении.
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Уточняется, что на протяжении двух недель московские специалисты будут работать в региональных больницах, осматривая пациентов и оказывая консультативно-диагностическую поддержку местным врачам.
В Москве с каждым днем фиксируется все меньшее количество заболевших COVID-19, ситуация с распространением новой инфекцией идет на спад, нагрузка на московское здравоохранение снижается. В Москве создано достаточно резерва для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова поддержать врачей в регионах.
Ранее по поручению мэра Москвы бригады врачей отправились в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский и Камчатский край, а также во Владимир и Псков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКамчатский крайХанты-МансийскОбщество
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