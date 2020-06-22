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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573285282.html
Более 1,1 миллиона москвичей подали заявки на электронное голосование
Более 1,1 миллиона заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию подали москвичи, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:49
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья массух, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Более 1,1 миллиона москвичей подали заявки на электронное голосование

10:49 22.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 1,1 миллиона заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию подали москвичи, сообщил РИА Новости руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.
"Всего подано заявлений в Москве - 1 миллион 140 тысяч и 130 тысяч в Нижнем Новгороде", - сказал он.
По данным Росстата, постоянное население Москвы на 1 января этого года составило 12,678 миллиона человек, Нижегородской области - 3,203 миллиона.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет проходить с 25 по 30 июня.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 10:15Голосование по поправкам в Конституцию
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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