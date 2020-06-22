https://ria.ru/20200622/1573285282.html
Более 1,1 миллиона москвичей подали заявки на электронное голосование
Более 1,1 миллиона заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию подали москвичи, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:49
2020-06-22T10:49
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
https://ria.ru/20200622/1573282801.html
2
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_144585835c182279e5ac8a6e4ca86c6e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_214:0:2262:2048_1400x0_80_0_0_ee9b27e57354e5a272f2a5fe4d1bb2df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья массух, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, москва, нижегородская область, общество