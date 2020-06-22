Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573285148.html
В лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Камчатки, где действуют 36 природных пожаров, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:47
природные пожары в россии
валерий каменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_0:0:3248:1826_1400x0_80_0_0_15008a7fa7a27be15c6a1fe20251201c.jpg
https://ria.ru/20200609/1572659726.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_0:0:3248:1826_1400x0_80_0_0_15008a7fa7a27be15c6a1fe20251201c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_1ffc716ce4085affaeac2a91ecea317c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139990_377:0:2425:2048_1400x0_80_0_0_c6b0d455ab756cae5c98249d46cfa777.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, валерий каменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров

10:47 22.06.2020
103
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
Перейти в фотобанк
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Камчатки, где действуют 36 природных пожаров, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера был введен в Быстринском и Пенжинском районах, где зафиксированы наиболее крупные возгорания. Так, площадь природного пожара вблизи села Анавгай составляет более 390 гектаров. Ещё одно возгорание площадью более 1600 гектаров действует в 20 километрах от села Каменского. С огнём борются сотрудники лесоохраны, спасатели и добровольцы, задействованы техника и вертолёты с водосливным устройством. Угрозы населенным пунктам нет.
"В лесах Камчатки ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют 36 природных пожаров на общей площади 53 тысячи 650 гектаров.
В спасательном ведомстве также добавили, что действующий в районе села Эссо пожар площадью более 900 гектаров удалось ликвидировать. Пожарные боролись с огнём одиннадцать дней. Тушение осложняла крутизна склона и труднодоступная местность, где было зафиксировано возгорание, а также сухая жаркая погода.
Природный пожар
9 июня, 05:51
Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
000000
Обсудить 0
Природные пожары в РоссииВалерий КаменскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Самолет ATR 42
В Красноярске у самолета при посадке сработал датчик неисправности шасси
Место ДТП в Северо-Енисейском районе
В Красноярском крае ДТП с большегрузом привело к разливу серной кислоты
Пожарный
В Ижевске взорвались три газовых баллона в многоквартирном доме
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
С места аварии в Норильске вывезли 129 тысяч тонн загрязненного грунта
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске обработали более 75 тысяч "квадратов" загрязненной территории
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Суд на Урале перенес рассмотрение дела отрицавшего COVID-19 священника
ДТП в Елецком районе Липецкой области. 21 июня 2020
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Конституция РФ
Более 1,1 миллиона москвичей подали заявки на электронное голосование
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл назвал мужество и силу духа гарантами безопасности России
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл пожелал президенту сил для продолжения работы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Избирательный участок в Минске
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния