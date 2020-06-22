В лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за природных пожаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Камчатки, где действуют 36 природных пожаров, сообщает краевой главк Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Камчатки, где действуют 36 природных пожаров, сообщает краевой главк МЧС

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера был введен в Быстринском и Пенжинском районах, где зафиксированы наиболее крупные возгорания. Так, площадь природного пожара вблизи села Анавгай составляет более 390 гектаров. Ещё одно возгорание площадью более 1600 гектаров действует в 20 километрах от села Каменского . С огнём борются сотрудники лесоохраны, спасатели и добровольцы, задействованы техника и вертолёты с водосливным устройством. Угрозы населенным пунктам нет.

"В лесах Камчатки ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют 36 природных пожаров на общей площади 53 тысячи 650 гектаров.