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В Красноярском крае ДТП с большегрузом привело к разливу серной кислоты
Водитель большегрузного автомобиля, перевозившего реагенты в Северо-Енисейском районе Красноярского края, не справился с управлением, перевернул машину и погиб... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:47
volvo ab
красноярский край
северо-енисейский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
volvo ab, красноярский край, северо-енисейский район, происшествия

В Красноярском крае ДТП с большегрузом привело к разливу серной кислоты

10:47 22.06.2020
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© Фото : Прокуратура Красноярского краяМесто ДТП в Северо-Енисейском районе
Место ДТП в Северо-Енисейском районе
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Место ДТП в Северо-Енисейском районе
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Водитель большегрузного автомобиля, перевозившего реагенты в Северо-Енисейском районе Красноярского края, не справился с управлением, перевернул машину и погиб на месте; на землю попала серная кислота, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту разлива серной кислоты, произошедшего 21 июня 2020 года в Северо-Енисейском районе в результате дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Северо-Енисейского района", - говорится в сообщении.
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В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства.
По данным краевого главка МВД, ДТП с автоцистерной произошло 21 июня в 50 километрах от Северо-Енисейска.
"По предварительным данным 50-летний водитель большегрузного авто не справился с управлением и допустил съезд в кювет с опрокидыванием. В результате аварии мужчина погиб", - сообщили в пресс-службе главка.
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По данным пресс-службы компании "Полюс" автомобиль принадлежит принадлежит сервисной компании, обслуживающей предприятие.
Как пояснили в пресс-службе "Полюса", ДТП произошло "с участием автомобиля Volvo сервисной компании, перевозящего реагенты".
"Экстренные службы были оперативно оповещены. В настоящий момент участок розлива (два квадратных метра) нейтрализован каустической содой. На месте происшествия работают специалисты аварийной бригады, ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Экологический ущерб незначителен. Угрозы для населения нет", - сообщили в пресс-службе.
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