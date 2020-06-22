В Красноярском крае ДТП с большегрузом привело к разливу серной кислоты

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Водитель большегрузного автомобиля, перевозившего реагенты в Северо-Енисейском районе Красноярского края, не справился с управлением, перевернул машину и погиб на месте; на землю попала серная кислота, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту разлива серной кислоты, произошедшего 21 июня 2020 года в Северо-Енисейском районе в результате дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Северо-Енисейского района", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства.
По данным краевого главка МВД, ДТП с автоцистерной произошло 21 июня в 50 километрах от Северо-Енисейска.
"По предварительным данным 50-летний водитель большегрузного авто не справился с управлением и допустил съезд в кювет с опрокидыванием. В результате аварии мужчина погиб", - сообщили в пресс-службе главка.
По данным пресс-службы компании "Полюс" автомобиль принадлежит принадлежит сервисной компании, обслуживающей предприятие.
Как пояснили в пресс-службе "Полюса", ДТП произошло "с участием автомобиля Volvo сервисной компании, перевозящего реагенты".
"Экстренные службы были оперативно оповещены. В настоящий момент участок розлива (два квадратных метра) нейтрализован каустической содой. На месте происшествия работают специалисты аварийной бригады, ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Экологический ущерб незначителен. Угрозы для населения нет", - сообщили в пресс-службе.