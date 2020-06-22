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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573284995.html
Досрочное голосование по российской Конституции пройдет в Минске и Бресте
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано в Белоруссии на участках, расположенных в Минске и Бресте, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:50
голосование по поправкам в конституцию
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владимир путин
минск
могилев
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, цик рф, владимир путин, минск, могилев, белоруссия

Досрочное голосование по российской Конституции пройдет в Минске и Бресте

10:50 22.06.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Олег Иванов
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Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков . Архивное фото
МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано в Белоруссии на участках, расположенных в Минске и Бресте, сообщается на сайте российского посольства.
"Информируем, что посольством Российской Федерации в Республике Беларусь, а также генеральным консульством России в Бресте образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Приглашаем вас принять участие в досрочном голосовании на участках, расположенных в помещениях посольства (с 25 по 30 июня с 10.00 до 18.00) и генконсульства (с 25 по 30 июня с 09.00 до 13.00)", - говорится в сообщении.
По данным посольства, в основной день голосования, 1 июля, участки будут работать с 08.00 до 20.00 (совпадает с мск), в том числе добавляются участки в Гомеле (в Российском центре науки и культуры) и Могилеве (в лицее Белорусско-российского университета).
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В дипмиссии также обратили внимание, что в соответствии с рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе выездное голосование по месту жительства граждан организовано не будет.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинМинскМогилевБелоруссия
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