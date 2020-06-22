Досрочное голосование по российской Конституции пройдет в Минске и Бресте

МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет организовано в Белоруссии на участках, расположенных в Минске и Бресте, сообщается на сайте российского посольства.
"Информируем, что посольством Российской Федерации в Республике Беларусь, а также генеральным консульством России в Бресте образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Приглашаем вас принять участие в досрочном голосовании на участках, расположенных в помещениях посольства (с 25 по 30 июня с 10.00 до 18.00) и генконсульства (с 25 по 30 июня с 09.00 до 13.00)", - говорится в сообщении.
В дипмиссии также обратили внимание, что в соответствии с рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе выездное голосование по месту жительства граждан организовано не будет.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.