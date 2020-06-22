Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200622/1573284959.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами
Они везде: в метро, магазинах, родительских чатах, за стенкой и даже в соседней комнате. Агрессоры нападают внезапно, манипулируют нами, чтобы добиться своего. Как отразить агрессию и в нужный момент найти правильные слова? Почему нельзя оправдываться перед обидчиком, а когда лучше с ним согласиться? И как понять, что агрессор на самом деле — вы?
2020-06-22T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284173_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_7c5a89e13d09809626eb935641299108.jpg
Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами
Они везде: в метро, магазинах, родительских чатах, за стенкой и даже в соседней комнате. Агрессоры нападают внезапно, манипулируют нами, чтобы добиться своего. Как отразить агрессию и в нужный момент найти правильные слова? Почему нельзя оправдываться перед обидчиком, а когда лучше с ним согласиться? И как понять, что агрессор на самом деле — вы?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284173_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_7c5a89e13d09809626eb935641299108.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284173_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_85b6ae4348d8be4208a479dc6907a5fe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284173_139:0:502:363_1400x0_80_0_0_d7ea25d8be5e2c76bee2805e956675b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами

12:00 22.06.2020
871
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как общаться с манипуляторами и агрессорами
Вчера, 12:00
Они везде: в метро, магазинах, родительских чатах, за стенкой и даже в соседней комнате. Агрессоры нападают внезапно, манипулируют нами, чтобы добиться своего. Как отразить агрессию и в нужный момент найти правильные слова? Почему нельзя оправдываться перед обидчиком, а когда лучше с ним согласиться? И как понять, что агрессор на самом деле — вы?
Агрессия — эволюционно встроенный в нас механизм, который помогает защитить личные границы от вторжения. Поэтому не стоит сразу относить эту эмоцию к отрицательным. Вопрос лишь в том, как её правильно использовать и как реагировать на агрессивное поведение других.
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном даём конкретные приёмы, которые помогут поставить агрессора на место и разрешить конфликт.
1:30 Пассивная агрессия: как понять, что человек нарушает ваши личные границы
3:25 Почему в одних и тех же словах некоторые видят агрессию, а другие — нет
7:30 Игры, в которые играют жертва и агрессор, и как они потом меняются ролями
9:15 Как родителю помочь подростку справиться со своей агрессией
11:45 Как реагировать на проявление агрессии от незнакомцев
14:55 Какой вариант разрешения конфликта самый правильный и есть ли такой
16:25 Как вести себя в конфликте: нападать, отразить или "покрыть любовью и сочувствием"
19:00 Почему в родительских чатах все такие агрессивные
20:30 Возможно ли, что поведение одного человека может неспециально провоцировать агрессию других
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
401000
Обсудить 0
Страхи/ОшибкиПодкаст
Рекомендуем
Никто не забыт: по всей России прошла акция Свеча памяти
Никто не забыт: по всей России прошла акция "Свеча памяти"
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Мини-парад для фронтовой медсестры: как военные ЦВО поздравили ветерана
Елена Малышева
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Спасатель-кинолог Юлия Тихонова вместе со своим служебным псом Даней
Собаки как люди: будни четвероногих спасателей
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 г.
"Я умираю, но не сдаюсь": какие реликвии сохранила Брестская крепость
Берёзовая роща
Российский березовый гриб отправился в Южную Корею
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
Нерехта
 Сокровища старинной Нерехты. Что обязательно нужно увидеть
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
У молельного дома секты
"Пришлось инсценировать самоубийство". Откровения бывших сектантов
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
Лента новостейМолния