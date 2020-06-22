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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл пожелал президенту сил для продолжения работы
Верующие молятся о здоровье президента России, чтобы Господь дал ему силы для "продолжения служения", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:04
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Патриарх Кирилл пожелал президенту сил для продолжения работы

10:45 22.06.2020 (обновлено: 14:04 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Верующие молятся о здоровье президента России, чтобы Господь дал ему силы для "продолжения служения", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, произнося приветственное слово перед главным храмом вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Президент России Владимир Путин, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, а также министр обороны Сергей Шойгу 22 июня, в День памяти и скорби, посещают собор Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил РФ, а также музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
"Я хотел бы поприветствовать вас и поблагодарить за ваши труды. Мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, чтобы Господь укрепил вас, дал физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему. Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, народом и вооруженными силами", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, все, что сегодня происходит в стране, во многом зависит от решений президента, а что происходит в армии – от главнокомандующего.
"Сегодня мы живем в мирное время, что является результатом мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооруженных сил", - отметил патриарх Кирилл.
Ранее глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил РИА Новости, что главный храм ВС откроют для прихожан 22 июня в 14 часов, как и музейный комплекс "Дорога памяти". По его словам, богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9 и 17 часов.
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Вчера, 10:48Религия и мировоззрение
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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны, его заместители и представители гражданских властей.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к 75-летию Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Вчера, 06:53Религия и мировоззрение
Военные зажгли свечи у главного храма Вооруженных сил России
Нижний храм посвящен святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Также на территории храмового комплекса построен уникальный интерактивный музей-галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Каждому дню войны дано описание. В музее размещены уникальные экспонаты и документы времен ВОВ, а также данные о более 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии. Все желающие могут прислать данные о своих родственниках – участниках ВОВ, чтобы дополнить этот список.
Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
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Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр КаньшинПатриотАлександр НевскийРусская православная церковьВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районОбщество
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