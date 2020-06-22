https://ria.ru/20200622/1573284811.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 50 и превысило 3,4 тысячи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:44
2020-06-22T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
липецкая область
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество