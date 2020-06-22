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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573284811.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 50 и превысило 3,4 тысячи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
липецкая область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:70:2570:1516_1400x0_80_0_0_38cb3fb6fb127d99125de4ba5ee4c951.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество

В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи

10:44 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 50 и превысило 3,4 тысячи, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области – 50 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3438 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Выздоровели в области 1715 человек, скончались 12, в том числе два медработника.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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