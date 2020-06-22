В Ижевске взорвались три газовых баллона в многоквартирном доме

КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Пожар в многоквартирном деревянном доме произошел в Ленинском районе Ижевска в воскресенье, взорвались три газовых баллона, никто не пострадал, сообщает районная администрация.

"В 5.30 (4.30 мск) 21 июня произошёл пожар на улице 15-я… в многоквартирном деревянном доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных горели кровля и пристройки. Пожарные вынесли из дома девять газовых баллонов, но три баллона взорвались в доме.