https://ria.ru/20200622/1573284615.html
В Ижевске взорвались три газовых баллона в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном деревянном доме произошел в Ленинском районе Ижевска в воскресенье, взорвались три газовых баллона, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:42
2020-06-22T10:46
ленинский район
ижевск
происшествия
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ленинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ленинский район, ижевск, происшествия
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Пожар в многоквартирном деревянном доме произошел в Ленинском районе Ижевска в воскресенье, взорвались три газовых баллона, никто не пострадал, сообщает районная администрация.
"В 5.30 (4.30 мск) 21 июня произошёл пожар на улице 15-я… в многоквартирном деревянном доме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к моменту прибытия пожарных горели кровля и пристройки. Пожарные вынесли из дома девять газовых баллонов, но три баллона взорвались в доме.
"От пожара пострадало шесть квартир, к счастью, среди жителей травм и ожогов никто не получил", - информирует администрация района.