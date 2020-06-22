https://ria.ru/20200622/1573284583.html
Китай испытал маглев-поезд, способный развивать скорость до 600 км/ч
Китай провел успешные испытания поезда на магнитной подушке, который может развивать скорость до 600 км/ч. Прототип нового поезда сошел со сборочных линий в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:06
2020-06-22T11:06
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китай
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китай
МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай провел успешные испытания поезда на магнитной подушке, который может развивать скорость до 600 км/ч. Прототип нового поезда сошел со сборочных линий в Циндао в мае прошлого года, сейчас его испытывают в Шанхае
.
Разработчики утверждают, что новый состав станет самым скоростным транспортным средством для путешествий на расстояния до 1500 км. Именно такова протяженность пути между Пекином и Шанхаем. Новый поезд сможет перевозить пассажиров между двумя городами за 3,5 часа. Для сравнения: на путешествие Пекин-Шанхай самолетом с учетом всех процедур оформления в аэропорту уходит 4,5 часа, высокоскоростным поездом можно добраться за 5,5 часов.
Ранее китайская пресса писала, что следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек).
Испытания сверхзвукового поезда планируется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду (пров. Сычуань), сообщил один из руководителей проекта, профессор Чжан Вэйхуа.
По его словам, именно за вакуумными поездами – будущее железнодорожных перевозок. Сейчас китайские высокоскоростные поезда развивают скорость до 400 км/ч. Однако потолок скорости для рельсового транспорта – 600 км/ч, превысить который планируется при помощи технологий маглев и вакуумных поездов, пояснил специалист.