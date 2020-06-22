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75 лет Великой Победы
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Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби
Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:07
75 лет великой победы
сергей собянин
москва
константин рокоссовский
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей собянин, москва, константин рокоссовский, общество

Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

10:43 22.06.2020 (обновлено: 11:07 22.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших - боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники", - цитируют в материале послание мэра.
Дополняется, что в послании мэр также написал, что через два дня в Москве состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. По брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки героев, одолевших фашистов.
Вечный огонь
Вчера, 02:5575 лет Великой Победы
В России отмечается День памяти и скорби
День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны.
В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за распространения COVID-19. 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в 2020 году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
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75 лет Великой ПобедыСергей СобянинМоскваКонстантин РокоссовскийОбщество
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