Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

"В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших - боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники", - цитируют в материале послание мэра.