Собянин направил послание ветеранам ВОВ в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших - боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники", - цитируют в материале послание мэра.
Дополняется, что в послании мэр также написал, что через два дня в Москве состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. По брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки героев, одолевших фашистов.
День памяти и скорби в России отмечается 22 июня. В стране проводят памятные мероприятия, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны.
В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за распространения COVID-19. 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в 2020 году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.