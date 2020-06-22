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В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки
Чуть более одного кубического метра топливно-водяной смеси уже удалось собрать специалистам после разгерметизации резервуара на дизельной электростанции в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:00
утечка дизтоплива в якутии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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утечка дизтоплива в якутии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки

10:41 22.06.2020 (обновлено: 11:00 22.06.2020)
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Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чуть более одного кубического метра топливно-водяной смеси уже удалось собрать специалистам после разгерметизации резервуара на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Из котлована откачано 1,2 кубометра топливно-водяной смеси", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на 01.00 мск понедельника из аварийной емкости в три другие было перекачано 99,8 кубометров дизтоплива.
В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекали нефтепродукты, составляет 160 тонн. По уточненным данным, из поврежденного резервуара вытекло не менее 22 кубических метров нефтепродуктов, часть из них попала в реку Алазея.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Утечка дизтоплива в ЯкутииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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