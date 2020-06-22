В Якутии собрали более кубометра вылившейся смеси после утечки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Чуть более одного кубического метра топливно-водяной смеси уже удалось собрать специалистам после разгерметизации резервуара на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"Из котлована откачано 1,2 кубометра топливно-водяной смеси", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на 01.00 мск понедельника из аварийной емкости в три другие было перекачано 99,8 кубометров дизтоплива.

В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло порядка пяти тонн дизтоплива. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекали нефтепродукты, составляет 160 тонн. По уточненным данным, из поврежденного резервуара вытекло не менее 22 кубических метров нефтепродуктов, часть из них попала в реку Алазея.