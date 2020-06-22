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Россия-Китай: Главное
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В Московском зоопарке прошёл первый "панда-чат" с Китаем
Московский зоопарк и Комитет по туризму города Москвы в рамках проекта #Москвастобой реализовали проект "Панда-чат". Первый "диалог" животных из Москвы и Чэнду... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:40
россия-китай: главное
московский зоопарк
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
московский зоопарк, москва

В Московском зоопарке прошёл первый "панда-чат" с Китаем

10:41 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина
Большая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Московский зоопарк и Комитет по туризму города Москвы в рамках проекта #Москвастобой реализовали проект "Панда-чат". Первый "диалог" животных из Москвы и Чэнду по Интернету уже состоялся.
"Год назад две панды из зоопарка Чэнду (Китай) переселились в Московский зоопарк. Сегодня Жуи и Диндин чувствуют себя прекрасно, набрав за год примерно по 20 кг, вот только очень соскучились по своим китайским друзьям. Мы приглашаем всех посмотреть, как прошла эта важная и увлекательная беседа", – сообщила пресс-служба комитета.
В ролике используются фрагменты видеозаписей с участием панд, предоставленные зоопарками Москвы и Чэнду. Организаторы проекта уверены, что сюжет с милыми животными поднимет зрителям настроение и не оставит никого равнодушным. Видео доступно на Youtube-канале Мостуризма и на медиаплатформе #Москвастобой.
Ранее, 16 июня, Московский зоопарк вновь начала принимать посетителей. Приобрести билеты можно на официальном сайте зоопарка.
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Россия-Китай: ГлавноеМосковский зоопаркМосква
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