В Московском зоопарке прошёл первый "панда-чат" с Китаем

. Московский зоопарк и Комитет по туризму города Москвы в рамках проекта #Москвастобой реализовали проект "Панда-чат". Первый "диалог" животных из Москвы и Чэнду по Интернету уже состоялся.

"Год назад две панды из зоопарка Чэнду (Китай) переселились в Московский зоопарк. Сегодня Жуи и Диндин чувствуют себя прекрасно, набрав за год примерно по 20 кг, вот только очень соскучились по своим китайским друзьям. Мы приглашаем всех посмотреть, как прошла эта важная и увлекательная беседа", – сообщила пресс-служба комитета.