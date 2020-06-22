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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573284416.html
В Новосибирске устроили мини-парад дошедшей до Берлина медсестре
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:46
75 лет великой победы
центральный военный округ
новосибирск
берлин (город)
общество
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РИА Новости
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353
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центральный военный округ, новосибирск, берлин (город), общество

В Новосибирске устроили мини-парад дошедшей до Берлина медсестре

10:40 22.06.2020 (обновлено: 13:46 22.06.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦВОВоеннослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения – ветерана Великой Отечественной войны Ракушевой Александры
Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения – ветерана Великой Отечественной войны Ракушевой Александры
© Фото : пресс-служба ЦВО
КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.
Отмечается, что военные, принимающие участие в параде Победы в Новосибирске, "поздравили с 75-й годовщиной Победы и прошедшим накануне Днем медицинского работника Ракушеву Александру Александровну — фронтовую медицинскую сестру хирургического отделения, воевавшую в годы Великой Отечественной войны в составе 3-го Белорусского фронта".

"Во дворе Александры Александровны прошел персональный мини-парад и концерт духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО в экипировке "Ратник" прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана", — сообщает пресс-служба ЦВО.

Ракушевой исполнилось 98 лет. Подчеркивается, что она закончила войну в Берлине и вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.
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75 лет Великой ПобедыЦентральный военный округНовосибирскБерлин (город)Общество
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