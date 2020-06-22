В Новосибирске устроили мини-парад дошедшей до Берлина медсестре

Отмечается, что военные, принимающие участие в параде Победы в Новосибирске, "поздравили с 75-й годовщиной Победы и прошедшим накануне Днем медицинского работника Ракушеву Александру Александровну — фронтовую медицинскую сестру хирургического отделения, воевавшую в годы Великой Отечественной войны в составе 3-го Белорусского фронта".