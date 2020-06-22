В Новосибирске устроили мини-парад дошедшей до Берлина медсестре

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа устроили мини-парад для медицинской сестры хирургического отделения — ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.
Отмечается, что военные, принимающие участие в параде Победы в Новосибирске, "поздравили с 75-й годовщиной Победы и прошедшим накануне Днем медицинского работника Ракушеву Александру Александровну — фронтовую медицинскую сестру хирургического отделения, воевавшую в годы Великой Отечественной войны в составе 3-го Белорусского фронта".
"Во дворе Александры Александровны прошел персональный мини-парад и концерт духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО в экипировке "Ратник" прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана", — сообщает пресс-служба ЦВО.
Ракушевой исполнилось 98 лет. Подчеркивается, что она закончила войну в Берлине и вместе со своим будущем мужем оставила автограф на стенах Рейхстага.