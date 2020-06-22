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Эксперт считает, что протесты в Белоруссии будут нарастать
Уличные протесты в Белоруссии на фоне предвыборной кампании будут нарастать, власти страны не предпринимают политических решений, способных их остановить,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:37
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
лидия ермошина
андрей суздальцев
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, лидия ермошина, андрей суздальцев, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Эксперт считает, что протесты в Белоруссии будут нарастать

10:38 22.06.2020 (обновлено: 15:37 22.06.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАчастники акции протеста в Минске
Ачастники акции протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уличные протесты в Белоруссии на фоне предвыборной кампании будут нарастать, власти страны не предпринимают политических решений, способных их остановить, считает российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили РИА Новости, что около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
"Уличные протесты будут нарастать, потому что никаких политических решений, способных как-то остановить протесты, власти не предпринимают. Они выбрали действительно силовой вариант", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Как отметил эксперт, претендент в президенты Виктор Бабарико, которому были предъявлены обвинения, постепенно приобретает образ узника совести и политического заключенного. "Конечно, это будет оказывать дестабилизирующее воздействие на политическую ситуацию в республике, на предвыборную кампанию. Когда человека сажают, у которого более 50% рейтинг – это почти катастрофа. Мы не исключаем ситуацию перехода к очень жестким столкновениям", - отметил он.
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Аналитик добавил, что обвинения, которые предъявляются Бабарико, очень предвзятые, а то, что поводы для обвинения обнаружились в разгар предвыборной кампании, "говорит о том, что это политический заказ". "Это понимают все в Белоруссии", - отметил Суздальцев.
По мнению эксперта, Лукашенко делает все, чтобы Бабарико не вышел на политическое поле и на предвыборную кампанию.
"В стране есть понимание, что выборы закончились, потому что Лукашенко сам формирует бюллетень. Сейчас там будут подобраны люди, которые для политической жизни не имеют никакого значения. Он рассчитывает, что как в прошлые годы он получит легитимизацию своего шестого срока. Но там есть проблема – рейтинг Лукашенко катастрофический", - подчеркнул эксперт.
В субботу Бабарико было предъявлено обвинение. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут. Также обвинение предъявлено его сыну и главе избирательного штаба Эдуарду Бабарико.
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Ранее в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.
Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.
Как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Инициативная группа политика ранее сдала необходимые документы и достаточное количество подписей избирателей для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
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Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкЛидия ЕрмошинаАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
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