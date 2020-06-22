Эксперт считает, что протесты в Белоруссии будут нарастать

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уличные протесты в Белоруссии на фоне предвыборной кампании будут нарастать, власти страны не предпринимают политических решений, способных их остановить, считает российский политолог Уличные протесты в Белоруссии на фоне предвыборной кампании будут нарастать, власти страны не предпринимают политических решений, способных их остановить, считает российский политолог Андрей Суздальцев

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили РИА Новости, что около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.

"Уличные протесты будут нарастать, потому что никаких политических решений, способных как-то остановить протесты, власти не предпринимают. Они выбрали действительно силовой вариант", - сказал Суздальцев РИА Новости.

Как отметил эксперт, претендент в президенты Виктор Бабарико , которому были предъявлены обвинения, постепенно приобретает образ узника совести и политического заключенного. "Конечно, это будет оказывать дестабилизирующее воздействие на политическую ситуацию в республике, на предвыборную кампанию. Когда человека сажают, у которого более 50% рейтинг – это почти катастрофа. Мы не исключаем ситуацию перехода к очень жестким столкновениям", - отметил он.

Аналитик добавил, что обвинения, которые предъявляются Бабарико, очень предвзятые, а то, что поводы для обвинения обнаружились в разгар предвыборной кампании, "говорит о том, что это политический заказ". "Это понимают все в Белоруссии", - отметил Суздальцев.

По мнению эксперта, Лукашенко делает все, чтобы Бабарико не вышел на политическое поле и на предвыборную кампанию.

"В стране есть понимание, что выборы закончились, потому что Лукашенко сам формирует бюллетень. Сейчас там будут подобраны люди, которые для политической жизни не имеют никакого значения. Он рассчитывает, что как в прошлые годы он получит легитимизацию своего шестого срока. Но там есть проблема – рейтинг Лукашенко катастрофический", - подчеркнул эксперт.

В субботу Бабарико было предъявлено обвинение. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут. Также обвинение предъявлено его сыну и главе избирательного штаба Эдуарду Бабарико.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка , который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.