Производство полимерных полов начнут в Подмосковье

Новый комплекс будет размещен на территории действующего предприятия компании BASF по производству красок, лаков и аналогичных материалов.

"Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. На протяжении всего этого периода правительство Московской области оказывает компании помощь в получении необходимой разрешительной документации, сопровождает при реализации инвестиционных проектов. Такие принципы взаимодействия с бизнесом обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность нашего региона", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.