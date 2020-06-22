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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200622/1573284229.html
Производство полимерных полов начнут в Подмосковье
Производственно-складской комплекс по выпуску полимерных полов откроют в подмосковном городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:58
новости подмосковья
павловский посад
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павловский посад

Производство полимерных полов начнут в Подмосковье

10:59 22.06.2020
1491
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Вид города Павловский Посад
Вид города Павловский Посад
CC BY 3.0 / salnikovkirill /
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Производственно-складской комплекс по выпуску полимерных полов откроют в подмосковном городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, инноваций и науки региона.
Новый комплекс будет размещен на территории действующего предприятия компании BASF по производству красок, лаков и аналогичных материалов.
"Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. На протяжении всего этого периода правительство Московской области оказывает компании помощь в получении необходимой разрешительной документации, сопровождает при реализации инвестиционных проектов. Такие принципы взаимодействия с бизнесом обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность нашего региона", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
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