https://ria.ru/20200622/1573284229.html
Производство полимерных полов начнут в Подмосковье
Производственно-складской комплекс по выпуску полимерных полов откроют в подмосковном городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:59
2020-06-22T10:58
новости подмосковья
павловский посад
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https://ria.ru/20200619/1573207260.html
павловский посад
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павловский посад