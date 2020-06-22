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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573284127.html
В оперштабе назвали регионы, где не выявили новых случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший - в Москве, Еврейской автономной области и Севастополе (0,5%), сообщили... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В оперштабе назвали регионы, где не выявили новых случаев COVID-19

10:35 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший - в Москве, Еврейской автономной области и Севастополе (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, Чукотский АО 0%, г. Москва 0,5%, Еврейская АО 0,5%, г. Севастополь 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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