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Распространение нового коронавируса
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В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей текслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей текслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

10:35 22.06.2020 (обновлено: 12:24 22.06.2020)
43867
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
"У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение", - говорится в сообщении.
Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы, уточняется в сообщении.
Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия, добавляется в сообщении.
Кроме того, совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей минздрава, занимается эпидрасследованием, губернатору региона Алексею Текслеру доложено о ситуации в центре онкологии, ими даны соответствующие поручения медицинскому блоку правительства.
По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270). За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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