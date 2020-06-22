В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.

"У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение", - говорится в сообщении.

Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы, уточняется в сообщении.

Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия, добавляется в сообщении.

Кроме того, совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей минздрава, занимается эпидрасследованием, губернатору региона Алексею Текслеру доложено о ситуации в центре онкологии, ими даны соответствующие поручения медицинскому блоку правительства.

По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270). За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.